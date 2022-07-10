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Приоритетными целями для союзных сил на Донбассе сейчас являются Северск и Артемовск. Военный эксперт Владимир Евсеев считает, что установление контроля над ними не займет много времени, а также поясняет, как ВС РФ будут действовать дальше.

После вытеснения националистических сил противника из Северска и Артемовска российские войска при поддержке ополчения ДНР и ЛНР пойдут на Славянск. При этом целью будет не только этот город, но еще и Краматорск, поэтому ВС РФ задействуют тактику глубокого охвата. Установление контроля над этими двумя городами будет осуществляться примерно так же, как и в Лисичанске – населенные пункты окажутся в окружении и ВСУ придется бросать тяжелое вооружение с техникой и уходить.

В ходе наступления на Славянск очень важно также перерезать каналы снабжения Авдеевки из Краматорска, отметил аналитик. Это позволит обескровить украинскую группировку и прекратить обстрелы Донецка, которые она проводит практически ежедневно.

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