Киев устраивает «акции устрашения», нанося удары с беспилотных аппаратов по городу Энергодар Запорожской области. Чтобы пресечь подобные выходки противника, ВС РФ следует задуматься об усилении защищающей населенный пункт ПВО, рассказал порталу «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Он напомнил, что в Энергодаре находится атомная электростанция, однако Киев полностью игнорирует риски возникновения «второго Чернобыля» – техногенной катастрофы с радиационным загрязнением местности. Он регулярно направляет в город БПЛА со взрывными устройствами.

Это провокация, которая призвана обратить на действия ВСУ внимание Запада и выпросить у него еще хоть немного оружия, отметил эксперт.

Евсеев также рассказал, что российские инженеры оценили состояние Запорожской АЭС и выяснили, что ей не страшен даже ракетный удар. Поэтому беспилотники Киева для нее – как слону дробина. Однако ПВО в Энергодаре все же имеет смысл усилить для уничтожения вражеских БПЛА.