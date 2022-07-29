Две «блуждающих» РСЗО HIMARS, которые бьют по Херсону, никак не удается уничтожить. Военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, почему эти установки до сих пор не обнаружены ВС РФ.

Он напомнил, что американские РСЗО – это мобильные установки, которые сразу же после атаки быстро изменяют позицию. На это уходит не более 6 минут. Кроме того, HIMARS защищаются украинскими средствами ПВО, поэтому поразить их не так просто. Несмотря на это, российским ВС уже удалось уничтожить от 4 до 6 подобных комплексов.

«Мы всё равно их все возьмём. Нисколько не сомневаюсь. Поставка новых четырёх единиц или их немецких или британских аналогов не изменит этого», – цитирует эксперта портал «Украина.ру».

Также Евсеев пояснил, что новые поставки РСЗО Киеву практически ничего не меняют и не помогают ВСУ достичь паритета с ВС РФ.

«Украина уже потеряла большое количество вооружений. Компенсировать их поставками HIMARS и аналогов невозможно», – уверен аналитик.

Российская ПВО уже адаптировалась сбивать ракеты американских комплексов. Следующая цель – уничтожение пусковых установок. И она будет достигнута в кратчайшие сроки.