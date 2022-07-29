Украинская армия несет колоссальные потери, однако продолжает вести боевые действия. Происходить это по одной простой причине – киевский режим делает все возможное, чтобы граждане страны не узнали реальное число погибших солдат, рассказал изданию «Украина.ру» военный эксперт Владимир Евсеев.

Число потерь скрывается от украинского общества, которое в противном случае начало бы активно требовать от президента Зеленского немедленно прекратить активную фазу конфликта.

К другим причинам, по которым ВСУ все еще ухитряются держаться, эксперт отнес ведение боев в городской застройке, в которой сложности могут возникать у любой армии, а также заградительные отряды. Последние имеют полномочия на месте расстреливать военнослужащих, готовых отступить или сдаться, поэтому в таких условиях остается лишь одно – идти на убой.

Также Киев долгие годы готовил позиции в ключевых населенных пунктах Донбасса. Так, Артемовск и Соледар, которые сейчас являются целями ВС РФ, представляют собой единую агломерацию, в которой размещены хорошо укрепленные позиции. Последняя и одна из самых важных причин – это помощь Запада, который продолжает пичкать Украину оружием.

Несмотря на все это, Евсеев уверен, что уже до конца текущего лета ВС РФ не только освободят территорию ЛНР и ДНР, но и жестко пресекут любые попытки Киева контратаковать на южном направлении.