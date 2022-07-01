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Саммиты G7 и НАТО показали, что все единство Альянса присутствует только на словах. На самом деле блок объединяет только одна идея – поражение России. Как только поднимается вопрос энергетического снабжения, страны сразу начинают прятаться за спинами друг друга. Подробности сообщает РИА “Новости”.

Сейчас Лондон ставит под удар весь Евросоюз. Британия может перекрыть две газовые магистрали, по которым страны Европы получают голубое топливо. Это 235-километровый газопровод в Нидерландах и в Бельгии. Ранее в отопительный сезон Великобритания наращивала потребление по этим магистралям, а летом излишки отдавала на материк.

Сейчас перед Британией стоит выбор: показать единство стран или пополнить собственные запасы газа. Западные аналитики отмечают: “Россию много лет пугали изоляцией, однако сегодня именно мы наблюдаем, как Старый Свет лихорадочно строит препоны, препятствия и заборы, отказываясь от своих союзнических обязательств в угоду собственным интересам”.

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