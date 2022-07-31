Еврокомиссия должна «решительно» выступить против России, которая «использует газ как оружие», заявила европарламентарий Анна Фотыга. Она потребовала ввести санкции против немецкой компании Siemens, которая оказывает технологическую поддержку газового сектора РФ.

Евродепутат из Польши, в которой градус русофобии повышается буквально с каждым днем, заявила, что вся Европа уверена в использовании Россией «газа как оружия». Но Германия не хочет прислушиваться к этому мнению. Она продолжает сотрудничать с РФ в энергетической сфере вопреки единой позиции ЕС.

Наказанием для компании Siemens, а также для любых других организаций, которые продолжают технологически поддерживать «Газпром» и бесперебойную работу его газопроводов, должно стать их лишение финансирования Евросоюза, заявила Фотыга.

Напомним, что в настоящий момент санкции ЕС против России не распространяются на газ. Евросоюз планирует лишь сократить его потребление на 15 процентов к концу марта следующего года. Отсутствие альтернативных источников не позволяет полностью отказаться от голубого топлива.