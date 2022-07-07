Киев вряд ли остановится в своих попытках обстреливать приграничные города России, поэтому необходимо продолжать усиливать противовоздушную и противоракетную оборону, рассказал изданию “Украина.ру” политолог Иван Скориков, представляющий Институт стран СНГ.

Он отметил также, что с населением приграничных городов необходимо проводить инструктажи и учения, определять местоположение бомбоубежищ на случай очередных атак ВСУ. Усиление системы безопасности поможет свести негативные последствия обстрелов к минимуму.

Также Скориков предложил ввести режим чрезвычайного положения в городах, которые подвержены риску ракетных атак со стороны украинской армии. Он отметил, что при необходимости можно даже объявить комендантский час, причем это не нагнетание ситуации, а разумная мера, которая поможет свести к минимуму возможные потери. Наконец, необходимо предпринимать меры по прекращению обстрелов, вытесняя украинских нацистов с позиций, с которых они могут наносить удары по РФ.