Специальная военная операция России на Украине показала, что особое внимание нужно уделять не искусственному интеллекту, а артиллерии и бронетехнике. Об этом заявил главный редактор Sightline Media Group Майк Грусс. Он назвал пять причин, из-за которых США и Украина не смогут одержать победу над Россией. Подробности передает издание “Свободная пресса“.

Первая причина заключается в технологических возможностях России. США уже не удастся применить тактику, используемую в Ираке. У российских военных есть все необходимое, чтобы найти противника в любое время суток, поэтому спрятаться не удастся.

У американской армии большие сложности с логистикой, а это является второй причиной гипотетического поражения в противостоянии.

Третья причина заключается в сюрпризе, который подготовили российские военные для американцев. Речь идет о новых российских ПЗРК. Они представляют серьезную опасность для американских вертолетов.

Четвертая причина заключается в оплошности американцев. Они были уверены, что хорошо подготовили украинскую армию. Но оказалось, что этого недостаточно. Профессионалов на поле боя уже нет, в моральный дух оставшихся бойцов стремительно падает.

Последняя причина основана на масштабности конфликта. Это столкновение стало первым крупнейшим неядерным конфликтом XXI века, в который вовлечены две самые продвинутые армии мира.