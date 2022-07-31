В непосредственной близости от пролива Босфор появился эсминец ВВС Соединенных Штатов, сообщает портал Avia.Pro. Эксперты предполагают, что корабль прибыл в Турцию без предварительного официального предупреждения и вряд ли будет заходить в Черное море.

Не исключено, что американский эсминец намерен контролировать вывоз экспортного украинского зерна и проход судов с ним через Босфор. Такая возможность ранее рассматривалась, но тогда подразумевалось, что Турция пропустит эсминцы в акваторию Черного моря. Позже этот вариант пришлось отбросить.

Российские ВС следят за ситуацией, так как нельзя исключать и вариант с провокацией, при котором Анкара все же откроет пролив для американского эсминца. Однако вероятность этого крайне мала.