В Финском заливе, в непосредственной близости от границ российских территориальных вод, появился американский эсминец «Арли Бёрк» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. Эксперты портала Avia.Pro уверены, что это откровенная провокация со стороны ВМС США.

Эсминец был замечен всего в 75 километрах от рубежей России. В период, когда отношения между РФ и США существенно ухудшились, подобные провокационные действия Вашингтона просто недопустимы. Боевому кораблю с крылатыми ракетами нечего делать в Финском заливе, никаких задач в этом регионе он не может выполнять даже теоретически.

После демонстративного прохода по заливу, эсминец отправился в порт Хельсинки, где и находится в настоящий момент. Официальной информации о его «заплыве» и о том, наблюдают ли за действиями российские ВС, пока не поступало. Однако можно с уверенностью говорить, что все перемещения корабля строго контролируются.