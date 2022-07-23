Эшелон с десятками новых украинских танков проследовал из Киева по направлению к Донбассу, сообщил портал Avia.Pro. Уточняется, что речь идет не о западной боевой технике, а о машинах Т-64БВ «Булат» производства Украины.

Эксперты рассказали, что движение железнодорожного состава снимала киевская сторона. Эшелон как минимум с 20 танками на платформах как раз преодолевал мост через Днепр, направляясь на восток страны.

Переброска столь крупных партий боевых машин указывает, что на Украине по-прежнему функционируют предприятия, способные осуществлять их производство. И это несмотря на все старания ВС РФ по уничтожению бронетанковых заводов и иных объектов. Кроме того, для отправки техники используется мост, через который может пойти и западное вооружение. Авторы публикации предполагают, что он обязательно станет одной из следующих целей для российских ракет.