Генномодифицированные сердца свиней в будущем могут стать обычным материалом для трансплантации, и люди не будут умирать в ожидании очереди на пересадку органа. Такого мнения придерживаются учёные, однако уточняют, что на разработку соответствующей технологии могут уйти годы, а то и десятилетия.

Пока же сердца свиней пересаживают фактически умершим пациентам в виде экспериментов. Ещё две такие операции прошли в июне и июле этого года в США, сообщает издание Business Insider. Сердца свиней, которые учёные предварительно подвергли процедуре генетических изменений, чтобы исключить отторжение тканей и аномальный рост, пересадили двум пациентам, мозг которых был мёртв, а функции органов поддерживались аппаратами искусственно.

Оба сердца смогли нормально функционировать в течение трёх дней. Исследователи оценили это, как значительный успех, и будут продолжать совершенствовать технологию. В будущем, по мнению исследователей, она позволит пересаживать модифицированные свиные сердца уже живым людям.

Первую в мире пересадку сердца от свиньи к человеку провели в январе этого года также в США. Пациентом был мужчина с тяжёлым кардиологическим заболеванием. Спустя два месяца он скончался, однако учёные пока затрудняются сказать, от чего именно.