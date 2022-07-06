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Следом за министрами финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунаком и Саджидом Джавидом в отставку добровольно отправились еще пять представителей Кабинета министров. При этом они призвали Бориса Джонсона сделать то же самое, передает РИА Новости.

Так, на другой день после отставки Сунака и Джавида, со своего поста ушел министр по делам школ Робин Уолкер. За ним отправились также министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте жилищного строительства Нил О’Брайан, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр в департаменте образования Алекс Бургарт.

Напомним, что череда отставок, лишившая Кабмин восьми министров всего за 24 часа, началась после ухода обвиненного в сексуальных домогательствах сразу к двоим мужчинам Кристофера Пинчера, занимавшего пост замглавы МИД. В этом скандале был замечен и премьер-министр Борис Джонсон, но он пока игнорирует призывы последовать за своими коллегами.

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