На фоне сложных отношений с Россией и сокращения поставок российского газа власти Евросоюза ищут новые источники для импорта энергоносителей. Одним из таких источников должен стать Азербайджан. Как пишет Reuters, между этой страной и ЕС планируется подписать меморандум о поставках природного газа. Проект документа сейчас находится в доработке.

Как отмечает издание, меморандум определит взаимоотношения ЕС и Азербайджана в газовой отрасли на годы вперёд. В частности, в нём уже сейчас указывается, что стороны готовы нарастить объёмы поставляемых в ЕС энергоносителей из Каспийского региона по Южному газовому коридору до 20 миллиардов кубометров в год. Для того, чтобы такие планы были реализованы, страны Евросоюза готовы вкладывать деньги в развитие соответствующей инфраструктуры.

Издание отмечает, что сам по себе меморандум стороны ни к чему не обязывает, но в то же время свидетельствует о том, что сотрудничество Европы и Азербайджана в газовой отрасли намечается серьёзное.