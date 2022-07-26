Турция не даст согласия на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если те не выполнят взятые обязательства по борьбе с терроризмом. Об этом в очередной раз заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган – сообщает ТАСС.

Глава Турции отметил, что никаких уступок в этом вопросе с его стороны можно не ждать. Похожее заявление он делал и раньше, напоминает информагентство.

Финляндию и Швецию официально пригласили стать членами Североатлантического альянса ещё в конце июня этого года. Однако уже тогда Анкара заявляла, что может не дать своего согласия на вступление в НАТО новых членов. По данным турецких властей, на территории стран северной Европы укрываются члены Рабочей партии Курдистана – организации, которую в Турции считают террористической.

В недавнем выступлении Эрдоган отметил, что пока финны и шведы поддерживают террористов, протокол об их членстве в НАТО Турция не одобрит.

Швеция и Финляндия исторически сохраняли нейтралитет и не стремились вступать в Североатлантический альянс. Однако после начала Россией специальной военной операции в Донбассе их позиция по поводу членства в НАТО поменялась.