После установления контроля над агломерацией Рубежное-Лисичанск-Северодонецк в ЛНР союзные силы намерены повторить успех в Краматорске и Славянске. Эти населенные пункты являются главными целями на данном этапе спецоперации ВС РФ, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян в интервью сайту “Украина.ру”.

Он назвал освобождение Лисичанска и Северодонецка крупным оперативным успехом, который оказывает негативное влияние на украинские ВС. Морально-психологическое состояние противника снижается после столь серьезных поражений, чем необходимо пользоваться, чтобы успешно прорывать оборону и двигаться к достижению основных целей.

Напомним, что в настоящий момент боевые действия сосредоточены вокруг Артемовска, Соледара и Северска. Российские ВС вместе с подразделениями ЛНР и ДНР уже закрепились на окраинах последнего и начали продвижение вглубь города.