Нехватка энергетических ресурсов, которая появилась в Европе после введения антироссийских санкций, может иметь не только экономические, но и политические последствия. Евросоюзу может грозить раскол из-за вопроса по сокращению потребления природного газа. Об этом пишет испанское издание El País.

Первые трещины в возможном грядущем расколе уже стали проявляться, утверждает издание. Ранее Еврокомиссия обязала страны, которые входят в Евросоюз, подготовить свои предложения по добровольному сокращению потребления природного газа на 15 процентов. Однако далеко не все государства согласились с такой инициативой. В частности, против выступили Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Отсутствие единой позиции по знаковому вопросу – признак больших разногласий в будущем. Таким образом, на фоне нарастающего энергетического кризиса противоречия между странами Евросоюза могут начать усиливаться, что в конечном итоге и приведёт к расколу единого европейского блока, считают испанские журналисты.

Основным источником природного газа для стран Европы остаётся Россия. По мнению европейских политиков, заместить объёмы “голубого топлива”, которые поступают из России, в настоящее время крайне затруднительно. В этой связи один из вариантов выхода из энергокризиса – сокращение потребления энергоносителей.