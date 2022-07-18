Киев отрицает уничтожение российскими ВС реактивной системы залпового огня HIMARS и склада с ракетами Harpoon в Одесской области. Но американские эксперты относятся к украинским опровержениям весьма скептически. Они уверены, что ВС РФ действительно расправились с частью натовского вооружения.

Относительно «Гарпунов» эксперты пишут, что размещение противокорабельных ракет на гражданском объекте было серьезной ошибкой Киева. Российские ВС давно разгадали эту примитивную тактику и сейчас внимательно отслеживают создание военных складов там, где их не должно быть. Но до Украины это никак не дойдет, поэтому она продолжает задействовать здания социальной инфраструктуры, тем самым подставляя их под удар и теряя технику, боеприпасы и вооружение, размещаемые на таких объектах.

О HIMARS американские эксперты высказались в том духе, что это значимый успех ВС РФ. Все дело в том, что хотя реактивные системы залпового огня использовались в множестве конфликтов, уничтожить их в ходе боевых действий ранее не удавалось. Российские военные сумели сделать это, что подтверждается соответствующими видеозаписями.

Эксперты также скептически относятся к дальнейшим поставкам оружия на Украину. Не только аналитики, но и рядовые американцы, которые следят за событиями в спецоперации ВС РФ, отлично видят, что западное вооружение никак не помогает Киеву, а лишь продлевает его агонию.