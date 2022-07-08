У России есть секретное оружие, от которого США приходят в ужас. Об этом заявил бывший служащий Пентагона Марк Шнайдер в статье для издания 19FortyFive. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия“.

Он отметил, что сейчас все чаще звучат разговоры о противостоянии Москвы и Вашингтона, но по факту Америка не рискнет атаковать Россию.

Сейчас страны НАТО возобновили работу по ядерному сдерживанию. Франция впервые с 1991 года развернула в море сразу три подлодки с баллистическими ракетами. Такие же действия были предприняты Великобританией и ФРГ.

Но США ведут себя более осторожно. Администрация американского президента Байдена приняла решение сократить финансирование ряда военных объектов. Автор публикации отмечает: «Таким образом, администрация Байдена имеет честь быть единственной ядерной державой НАТО, объявившей об ослаблении американского ядерного сдерживания».

Все дело в том, по словам чиновника, что США опасаются Россию из-за наличия у нее стратегического вооружения. Поэтому она не будет давать Москву ни одного повода, чтобы действия американских военных были приняты как ядерная угроза.