Жители Европы должны отказаться от использования старой бытовой техники из-за российского президента. Об этом сообщил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. Перевод публикации представил портал “ПолитРоссия”.

Автор призывает европейцев: “Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!”. Он отметил, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа, а его нужно поберечь для обогрева домов в зимний период.

Эксперт отмечает, что домашняя бытовая техника является главным потребителем энергии. Газ импортируется из России, следовательно, если отказаться от использования старой бытовой техники, удастся снизить и зависимость от Москвы.

Напомним, что проблемы Европы с газом начались после того, как Запад ввел в отношении России санкции, направленные на нанесение экономического удара стране. По в результате оказалось, что Запад страдает от своих действий больше всех.