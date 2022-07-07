Эпидемия коронавируса в России далека от завершения. Не исключено, что в ближайшее время число пациентов с ковидом значительно увеличится. Такой прогноз дал доктор биологических наук, один из руководителей научного центра “Вектор” при Роспотребнадзоре Александр Семёнов.

Как сообщает ТАСС, эксперт объяснил свою точку зрения двумя причинами. С одной стороны в мире получают распространение подвиды коронавируса штамма “омикрон”, отличающиеся высокой заразностью: BA.4 и BA.5. С другой – иммунитет у людей, которые вакцинировались давно или уже перенесли ковид, ослабевает, делая их более восприимчивыми к инфекции. В этой связи подъём заболеваемости нельзя исключать – отметил эксперт.

Когда именно ждать повышения заболеваемости коронавирусом, эксперт не уточнил. Однако отметил, что ситуация полностью находится под контролем Роспотребнадзора, и заново вводить недавно отменённые коронавирусные ограничения нет надобности.

Заболеваемость коронавирусом в последнее время увеличивается по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения, инфицированных стало на 30% больше только за последние две недели. Между тем штамм “омикрон” хоть и отличается высокой заразностью, однако ковид, который он вызывает, у большинства людей протекает или в лёгкой форме, или вовсе без симптомов.