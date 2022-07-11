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Прекращение работы кинопрокатной отрасли в России и закрытие кинозалов приведёт к падению качества фильмов. Такое мнение высказал глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов – передаёт ТАСС.

Уход голливудских студий из России больно ударил по российской кинопрокатной отрасли. Основным источником доходов для многих отечественных кинотеатров были как раз американские блокбастеры. Как только доходы просели, кинотеатры начали закрываться по всей стране. По словам Сельянова, в условиях тяжелейшего кризиса кинотеатры нужно поддерживать не только зрительскими, но и государственными деньгами.

Сельянов пояснил, что современные изображения, графика, звук стоят больших денег, однако никто не будет инвестировать в производство масштабных кинокартин, если их “будут смотреть на телефоне”. Глава СТВ добавил, что выживание кинотеатров сейчас – это вопрос существования всей российской аудиовизуальной индустрии в будущем.

Ранее власти страны отказали выделять кинотеатрам в России 6 миллиардов рублей в качестве поддержки в условиях падения доходов. По мнению экспертов, из-за нехватки средств большинство кинотеатров может закрыться уже в течение этого года.

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