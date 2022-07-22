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Массированные атаки ВСУ на Антоновский мост в Херсоне делают уязвимыми расчеты американских РСЗО HIMARS, уверен военный аналитик Юрий Подоляка. Он объяснил, что подобные выходки украинских боевиков обернутся против них.

Для защиты Херсона ВС РФ развернули в городе зенитно-ракетные комплексы С-400, которые успешно перехватывают большинство, а то и все ракеты РСЗО HIMARS. Киев не оставляет попыток пробить систему ПВО, для чего ему приходится увеличивать количество боезарядов.

Проблема в том, что HIMARS способен за один раз выпустить только 6 ракет. Поэтому ВСУ придется объединять в группы реактивные системы залпового огня. Это открывает отличную возможность для их уничтожения.

«Если они (украинские расчеты HIMARS — Прим. ред.) будут собираться в группы по четыре и наносить удары, их будет проще найти и накрыть контрударом. Я думаю, что имеющееся у ВСУ количество не сможет предрешить исход противостояния», – объяснил эксперт.

Напомним, что ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех РСЗО M142 за две недели с 5 по 20 июля.

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