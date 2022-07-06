читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шансы Бориса Джонсона пережить переворот, устроенный министрами от консервативной партии, и удержаться на посту премьер-министра, составляют 50 на 50, считает эксперт Стивен Вульф, ранее представлявший северо-западную Англию в Европарламенте.

Так он прокомментировал уход в отставку сразу восьмерых министров на протяжении последних 24 часов. Все они заявляют, что несогласны с политикой Джонсона и не могут больше ему доверять. Такая потеря поддержки со стороны консерваторов может в итоге стоить Джонсону поста премьер-министра, цитирует Вульфа РИА Новости.

По мнению эксперта, Джонсон все еще надеется на вотум доверия, который он получил на голосовании в прошлом месяце. Однако его могут просто сместить, не дожидаясь отставки. Сейчас рейтинг премьера держится на более или менее высоком уровне только за рубежом, что является результатом поддержки Украины. Но и он постепенно падает из-за скандальных историй, в которые постоянно попадает глава правительства Великобритании.

Вам может понравиться

Американцы жестко отреагировали на поведение вице-президента США Харрис

Американские зрители телеканала Fox отреагировали на смех вице-президента США Камалы Харрис в ходе обсуждения вопроса с ценами на бензин в стране. Подробности передает РИА “Новости”. Камала Харрис во время выступления

Российским семьям с двумя детьми перечислят единовременную выплату в размере 20 000 рублей до 7 июля

Россиянам рассказали о денежной выплате, которая поступит от Пенсионного фонда на банковские счета уже на этой неделе. Средства будут выплачены в ближайшее время. Речь идет о выплате, которую получат российские

В Турции призвали вернуть коронавирусные ограничения

На фоне роста числа заболевших ковидом (болезнью, которую вызывает коронавирусная инфекция), турецкие врачи призвали вернуть ограничительные меры. В числе прочего снова ввести обязательное ношение масок или иных средств индивидуальной защиты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |