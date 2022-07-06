Шансы Бориса Джонсона пережить переворот, устроенный министрами от консервативной партии, и удержаться на посту премьер-министра, составляют 50 на 50, считает эксперт Стивен Вульф, ранее представлявший северо-западную Англию в Европарламенте.

Так он прокомментировал уход в отставку сразу восьмерых министров на протяжении последних 24 часов. Все они заявляют, что несогласны с политикой Джонсона и не могут больше ему доверять. Такая потеря поддержки со стороны консерваторов может в итоге стоить Джонсону поста премьер-министра, цитирует Вульфа РИА Новости.

По мнению эксперта, Джонсон все еще надеется на вотум доверия, который он получил на голосовании в прошлом месяце. Однако его могут просто сместить, не дожидаясь отставки. Сейчас рейтинг премьера держится на более или менее высоком уровне только за рубежом, что является результатом поддержки Украины. Но и он постепенно падает из-за скандальных историй, в которые постоянно попадает глава правительства Великобритании.