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ВС РФ подчиняются общепризнанным моральным нормам, на которые глубоко наплевать и украинским нацистам, и их хозяевам из стран Североатлантического альянса. Российские военные неспособны направо и налево убивать мирных граждан, как это делают боевики ВСУ и именно поэтому сталкиваются с серьезными проблемами, рассказал военный эксперт Константин Сивков сайту «Украина.ру».

Он пояснил, что по количеству и эффективности артиллерийского и ракетного вооружения ВС РФ многократно превосходят украинскую армию. Но контрбатарейная борьба превращается для них в проблему, так как российские военные скованы в возможности применения оружия.

Так, чтобы предотвратить обстрелы Донецка, которые Киев ведет без оглядки на моральные нормы, и защитить 5-10 жителей столицы ДНР, российским ВС необходимо убить примерно столько же мирных граждан в Марьинке или Авдеевке. Но они не готовы идти на подобные шаги.

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