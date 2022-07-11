Приказ президента Украины Зеленского восстановить контроль над югом страны – это не более, чем пропаганда. В противном случае Киев рискует понести весьма серьезные потери живой силы и техники, так как ВС РФ ответят на любые попытки действовать в соответствии с этим приказом, считает военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что министр обороны Украины Резников уже заявил о первых подготовительных мерах, в рамках которых «собираются миллионные силы» для «освобождения территорий» на побережье Черного моря. Расположенные там населенные пункты являются стратегически важными для украинской экономики, поэтому нельзя исключать, что попытка все же выполнить приказ Зеленского будет предпринята.

По мнению Сивкова, это самоубийство, так как контрнаступление приведет к потерям личного состава. Западная техника, которую получает Киев, ничем не поможет ВСУ.

Озвучивая подобные приказы, президент Украины действует по указке Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, стремясь затянуть боевые действия.