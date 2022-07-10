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Реактивные системы залпового огня HIMARS выезжают исключительно на «чистом голом пиаре», рассказал военный эксперт Константин Сивков. Он пояснил, что американские РСЗО ничем не лучше российских, передает портал SM-News.

Аналитик привел в качестве примера системы «Смерч», которые по потенциалу равны трем американским M142. Они несут 250-килограммовую боевую часть, имеют 12 пусковых (у HIMARS – 6), а также лишь немного уступают по дальности поражения целей.

Напомним, что американские РСЗО способны наносить удары с дистанции до 500 километров, однако для этого нужны специально предназначенные боезаряды. Официально США не отправляли подобные ракеты в Киев, однако могут это сделать в ближайшем будущем. В настоящий момент в распоряжении ВСУ имеется 7 РСЗО HIMARS и их аналогов на гусеничном шасси M270 MRLS.

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