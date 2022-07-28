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Киев не менее шести раз атаковал Антоновский мост в Херсоне с применением американских РСЗО HIMARS, но разрушить его так и не сумел. Однако и серьезные повреждения дорожного полотна, из-за которого сооружение было закрыто на ремонт, стало для ВСУ очередной «великой перемогой», пишет издание «Взгляд».

Эксперт Владислав Шурыгин назвал такое упорство Киева в битве за уничтожение моста «сражением за избушку лесника». То есть, мероприятием, которое не способствует достижению стратегически важных военных целей. ВСУ бьет по сооружению лишь для того, чтобы громогласно заявить о кажущейся ему победе, о том, что российские войска теперь «отрезаны» от снабжения с левого берега Днепра и теперь остается запустить миллионную армию и отбить Херсон.

На самом деле все не так просто. Всего в 70 км от города находится дамба Новокаховской ГЭС, которая обеспечивает возможность спокойно продолжать снабжение. Ее уничтожить РСЗО HIMARS невозможно, да и дальность поражения целей не позволит Киеву нанести по ней удары.

Автор публикации также прокомментировал панику в Сети из-за Антоновского моста и призывы «уничтожить остальные мосты через Днепр», чтобы Киеву неповадно было. Он отметил, что для этого военная промышленность РФ должна выпускать ежедневно около сотни ракет, но и в этом случае никакого смысла в такой «мести» не будет. Так как неизвестно, когда то или иное сооружение понадобится ВС России.

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