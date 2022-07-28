ВС РФ необходимо наносить давно обещанные удары по центрам принятия решений во Львове и Киеве, считает руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. Так она прокомментировала заявление главы СНБО Алексея Данилова о готовности наносить новые удары по территории РФ.

В интервью порталу «Свободная пресса» Шеслер напомнила, что ВСУ уже атаковали приграничные районы Курской, Брянской и Белгородской. Это привело к жертвам среди военных и гражданских, но приказа об ответном ударе по центрам принятия решений так и не последовало.

По мнению эксперта, РФ вполне может приструнить не только ВСУ, но и распоясавшийся Запад, который продолжает снабжать Украину оружием. Достаточно объявить ту же Польшу либо Германию участниками конфликта со всеми вытекающими из этого последствия, как они сразу изменят свое отношение ко всесторонней поддержке Киева.

Эксперт напомнила, что Москва выставила красные линии для Украины, которые ВСУ давно пересекли. Однако российские войска почему-то не торопятся приводить в исполнение угрозы атаковать центры принятия решений. Между тем, из-за затягивания конфликта гибнут военнослужащие из России, а также становятся «сопутствующими жертвами» жители ДНР, ЛНР и украинских регионов.