ВС РФ периодически наносят высокоточные ракетные удары по транспортной инфраструктуре Украины. Однако даже если более интенсивно атаковать железные и автомобильные дороги, мосты, полностью остановить поставки западных вооружений Киеву вряд ли удастся, считает военный эксперт Борис Рожин.

Он рассказал сайту «Украина.ру», что удары наносятся и часть оружия, которое Запад с таким трудом переправляет на Украину, уже успешно уничтожена. Кроме того, постоянно слышны заявления об атаках на центры принятия решений в Киеве и на ключевые логистические центры, но пока это не более, чем слова.

«Остается просто ждать, когда отреагируют. Много есть угроз, но эти угрозы пока не претворены в конкретные шаги. Поэтому можно только предполагать, как собираются отреагировать на такие поставки», – отметил эксперт.

Он также пояснил, что и с гипотетическими ударами по центрам принятия решения не все так просто. Так как ни политическое руководство страны, ни Минобороны РФ не уточняют, какие именно центры имеются в виду.