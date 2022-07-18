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Более агрессивный вариант коронавирусной инфекции или возбудитель нового опасного заболевания – только они смогут вытеснить распространённый в России и во всём мире штамм коронавируса “Омикрон”. Сейчас именно он является главной причиной ковида. Об этом газете “Известия” рассказал главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Специалист отметил, что предсказать, когда появится новый возбудитель какой-либо опасной болезни или другой генотип коронавируса, учёным достаточно сложно. В этой связи остаётся только постоянно следить за эпидемиологической ситуацией и принимать соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия от нового штамма коронавируса или новой болезни, подчеркнул Сапронов.

В последнее время в России и во всём мире число заражений коронавирусом увеличивается. Эксперты связывают это с распространением “омикрон”-штамма, который отличается высокой заразностью, но при этом вызывает ковид, который у многих людей протекает в лёгкой форме или вовсе без симптомов.

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