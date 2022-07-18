С момента начала специальной военной операции ВС РФ прошло почти пять месяцев, но Минобороны РФ продолжает еженедельно сообщать о 6–8 сбитых украинских самолетах. Эксперты портала «Военное обозрение» разбирались, откуда у ВСУ берутся все новые и новые истребители, вертолеты и бомбардировщики.

Автор публикации, который ведет телеграм-канал Fighterbomber, предположил, что удары по военным аэродромам Украины в первые дни спецоперации не достигли цели. Киев вполне мог знать о дате начала СВО и подготовился к ней, для чего задействовал запасные аэродромы в глухих провинциях страны. Это позволило ему сохранить большую часть вертолетов и самолетов.

Скорее всего, авиация ВС Украины была переведена на старые аэродромы, от которых остались лишь более или менее подходящие взлетно-посадочные полосы. Они задействуются и сейчас, так как несмотря на уничтожение российскими ракетами ВПП в основных аэропортах, самолеты все же продолжают взлетать.

Автор считает, что российским ВС необходимо предпринимать меры, чтобы лишить Киев остатков авиации. Кроме того, стоило бы выяснить, откуда командование ВСУ узнало точную дату начала спецоперации, благодаря чему подавляющее большинство самолетов осталось в целости и сохранности.