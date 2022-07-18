Возбудители ковида и оспы обезьян имеют кардинальные отличия, поэтому не распространяются одинаково. Вирус обезьяньей оспы гораздо слабее коронавируса SARS-Cov-2, а кроме того в процессе передачи от человека к человеку теряет свои свойства. Об этом рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В интервью радио Sputnik, он рассказал о главных отличиях коронавируса и вируса оспы обезьян. Оба возбудителя от человека к человеку передаются воздушно-капельным путём. Однако, чтобы заразиться обезьяньей оспой контакт должен быть достаточно близким и долгим по времени.

Кроме этого, со временем вирус оспы обезьян, переходя от человека к человеку, слабеет. И уже на десятом заболевшем теряет все свои свойства, подчеркнул Альтштейн.

Также вирусолог отметил, что наиболее опасные случаи заражения обезьяньей оспой отмечаются в случае если болезнь к человеку передаётся от животного. Тогда риск летального исхода может достигать десяти процентов. В случае же передачи вируса от человека к человеку, это процент крайне незначителен, уверен специалист. Всё это говорит о том, что ждать вспышку заболеваемости наподобие коронавирусной не стоит – уверен Альтштейн.

В Росси пока выявлен всего один случай обезьяньей оспы.