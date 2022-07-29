читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавние ракетные удары ВС РФ по воинской части и другим объектам в Киевской области показывают, что Москва решила изменить стратегию спецоперации. Изначально российские войска проявляли гуманное отношение к противнику и не проводили массированных атак, как это делают так любимые националистами ВСУ американцы. Однако сейчас ситуация кардинально изменится, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что США считают враждебной любую территорию кроме собственной, поэтому просто забрасывают ее бомбами и ракетами, уничтожая всех, кто попадает под удар. ВС РФ действовали совершенно иначе.

«Политическая целесообразность сегодня превыше военной, но Россия все же активизировала удары по реальным целям и начала действовать без церемоний», – отметил аналитик.

Он также добавил, что ВС РФ хоть и рассматривают большую часть территории Украины как свою собственную в недалекой перспективе, все же вынуждены действовать жестче для достижения всех целей специальной военной операции.

Вам может понравиться

“Началось?”: Донецк слышит непрерывные удары по позициям ВСУ в Авдеевке

Позиции украинских боевиков в Авдеевке с самого утра громит артиллерия союзных сил ВС РФ и независимых республик Донбасса. Местные жители в мессенджерах и социальных сетях высказывают надежду на то, что

В России решили сделать беспилотную версию “кукурузника”

Самолёт АН-2 через несколько лет может стать беспилотным. Соответствующую технологию разработают в компании “Навигатор” – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на руководителя фирмы Дмитрия Малова. Уточняется, что действующие модели “кукурузников”

США готовятся внести Россию в перечень “стран-спонсоров терроризма”

Соединённые Штаты Америки собираются признать Россию государством, которое неоднократно содействовало актам терроризма. Соответствующий законопроект уже подготовлен и внесён в Конгресс – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на издание Politico. Как
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |