Недавние ракетные удары ВС РФ по воинской части и другим объектам в Киевской области показывают, что Москва решила изменить стратегию спецоперации. Изначально российские войска проявляли гуманное отношение к противнику и не проводили массированных атак, как это делают так любимые националистами ВСУ американцы. Однако сейчас ситуация кардинально изменится, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что США считают враждебной любую территорию кроме собственной, поэтому просто забрасывают ее бомбами и ракетами, уничтожая всех, кто попадает под удар. ВС РФ действовали совершенно иначе.

«Политическая целесообразность сегодня превыше военной, но Россия все же активизировала удары по реальным целям и начала действовать без церемоний», – отметил аналитик.

Он также добавил, что ВС РФ хоть и рассматривают большую часть территории Украины как свою собственную в недалекой перспективе, все же вынуждены действовать жестче для достижения всех целей специальной военной операции.