Противокорабельные ракеты Harpoon, которые Украина получает от Соединенных Штатов, не так опасны, как это пытаются изобразить в Вашингтоне. Российские радиолокационные станции без особого труда обнаруживают эти боезаряды на большом расстоянии до цели, а средства ПВО с легкостью их уничтожают, рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Он пояснил, что расправиться с «Гарпунами» способны и зенитно-ракетные комплексы с малой и средней дальностью поражения целей, такие как «Бук», «Тор» или «Панцирь-С», и дальнобойные ЗРК С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф».

Наиболее опасными характеристиками ракет Harpoon, которые на Западе предлагали использовать для поражения Крымского моста, являются умение «работать в группе», а также наличие инновационной головки самонаведения. Из-за этого вероятность точного попадания боезарядов в цель все же имеется. Однако это весьма редкий сценарий, отметил Литовкин.

Напомним, что ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса «Гарпун» высокоточным ударом по Одесской области.