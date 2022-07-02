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Ракеты американских реактивных систем залпового огня вместо поражения штабов и центров связи, которое анонсировали ВСУ, полетели по медицинским учреждениям, учебным заведениям и иным гражданским объектам, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью сайту «Украина.ру».

Он пояснил, что российские ракеты, которые используются в специальной военной операции, попадают точно в ранее намеченные цели. Это отличает ВС РФ от украинской армии, которой РСЗО нужны, чтобы обстреливать мирные города.

Леонков напомнил, что по данным украинской стороны, ВС РФ используют ежедневно до 50 тысяч артиллерийских снарядов. Киев же применяет не более 5 000, так как советские боеприпасы калибра 122 и 152 миллиметра у него почти закончились, а 155-миллиметровых западных гаубиц недостаточно, чтобы обеспечить достойное сопротивление российским военным.

Впрочем, главная цель поставок РСЗО HIMARS – совсем не сопротивление. Они задействуются в геноциде гражданского населения, в котором ВСУ приобрели огромные опыт в последние годы.

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