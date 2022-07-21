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Военный эксперт Алексей Леонков назвал «влажными мечтами Киева» заявления о желании организовать «Херсонский котел» ударами по Антоновскому мосту. По мнению аналитика, это сооружение невозможно полностью разрушить ракетами американских РСЗО HIMARS.

Никакого котла на правом берегу Днепра нет и не предвидится. Единственное, чего ВСУ могут добиться повреждением дорожного полотна моста – это временного прекращения снабжения российских военнослужащих в Херсоне. Проблема лишь в том, что таким образом они отрежут весь город, в котором проживает около 300 тысяч человек. Но это Киев совершенно не волнует.

Херсон находится под контролем ВС РФ с 3 марта. Снабжение города осуществляется через уже упомянутый Антоновский мост, а также через дамбу в Новой Каховке. Удары по мосту наносились минувшей ночью, однако из 12 ракет РСЗО HIMARS ни одна не попала по сооружению, большую их часть перехватила ПВО. Чуть позже ВСУ нанесли по нему еще несколько ракетных ударов.

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