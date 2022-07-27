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На вооружении ВС РФ совсем скоро может появиться новейший зенитно-ракетный комплекс, «заточенный» специально для отражения массированных ударов американскими РСЗО HIMARS и MLRS. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что современные средства ПВО РФ справляются с атаками ВСУ с применением таких реактивных систем залпового огня, но 1-2 ракеты из шести все же достигают целей. Разработка мощного ЗРК, рассчитанного специально для перехвата боезарядов HIMARS устранит этот недостаток.

Коротченко отметил, что новый комплекс будет немного схож с израильской установкой противоракетной обороны «Железный купол», рассчитанной на перехват большого количества боезарядов противника. Не исключено, что платформой для мощного ЗРК станет «Тор-М2», подтвердивший свою высокую эффективность.

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