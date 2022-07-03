Освобождение Лисичанска и всей территории ЛНР – вопрос ближайших дней, поэтому военные эксперты пытаются спрогнозировать, как будет дальше развиваться спеоперация ВС РФ на Украине. Одни из них – Михаил Ходарёнок, – уверен, что следующими целями станут Артемовск, Славянск и Краматорск.

Все эти населенные пункты надежно укреплены и представляют собой мощные фортификационные сооружения. Кроме того, в их окрестностях в основном находятся леса, дорог очень мало, что необходимо учитывать. Союзным силам придется сложно пробиваться к городам, так как ВСУ подготовились к встрече с ним, приводит слова Ходарёнка издание “Московский комсомолец”.

По мнению эксперта, российские ВС все же добьются успеха, так как они приобрели огромный опыт в Мариуполе и Попасной, в Северодонецке и Лисичанске. Но предсказывать сроки полного освобождения ДНР еще слишком рано.