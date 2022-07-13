Большая часть заявлений об ударах с применением американских РСЗО HIMARS – это фикция, призванная максимально «раскрутить» эти реактивные системы залпового огня, считает военный эксперт Михаил Ходаренок. По его мнению, к большинству атак ВСУ эти комплексы не имеют никакого отношения.

«У Украины сохраняется большое число реактивной и ствольной артиллерии, а также тактические ракеты, небольшое число авиации и ударные БЛА. Кроме того, в некоторых эпизодах, приписываемых HIMARS, нельзя исключать и замаскированные обстрелом диверсии. Стоит упомянуть и количество подобных РСЗО у Украины. Для нанесения какого-то критического ущерба (даже с корректируемыми снарядами GMLRS) систем просто мало», – заявил аналитик.

Он также отметил, что сейчас образовалась какая-то секта «свидетелей HIMARS», представители которой демонстрируют нездоровую веру в могущество американского оружия.

Ходаренок прокомментировал обстрел Новой Каховки и напомнил, что этот населенный пункт совсем недавно находится под контролем ВС РФ. Следовательно, там никак не могло быть эшелонированной системы противовоздушной обороны, о чем прекрасно знали ВСУ. Кроме того, никто точно не может сказать, что для удара по городу использовались именно HIMARS, а не «Точка У» или какие-либо украинские РСЗО.