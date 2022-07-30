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Украинская армия несет крупные потери, однако до полного уничтожения военнослужащих, имеющих минимальный боевой опыт, все еще далеко. Именно поэтому даже если в кадровой армии останется всего 5 процентов личного состава, Киев вряд ли выбросит белый флаг, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Он пояснил, что с момента начала военной спецоперации ВС РФ Украина провела уже четыре призыва. Первые два были максимально боеспособны, однако и сейчас на фронт призываются военные пенсионеры, имеющие боевой опыт. Это позволяет ВСУ держаться на плаву, несмотря на колоссальные потери.

«Поэтому не надо думать, что когда их станет 5%, то мы их сломаем», – цитирует Евсеева сайт «Украина.ру».

Напомним, что ранее эксперт объяснял, что одна из причин, по которым Киев все еще держится, кроется в сокрытии реальных потерь. Они не раскрываются, чтобы сохранить боевой дух армии и не спровоцировать недовольство гражданского населения Украины.

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