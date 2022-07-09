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Российские ВС благодаря поставкам западного оружия на Украину постепенно осваивают немецкие, американские и даже норвежские технологии, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев. Он отметил, что в Киев отправляют достаточно качественные виды вооружений, хотя некоторые из них морально устарели.

Эксперт отметил, что в Артемовске, который является одной из приоритетных целей ВС РФ, сейчас находятся реактивные системы залпового огня производства США. Это современное оружие, которое следовало бы взять в качестве трофея и внимательно изучить.

По словам аналитика, РСЗО Соединенные Штаты поставляют на Украину в несколько ограниченном варианте. Их максимальная дальность поражения целей составляет 80 километров. Хотя в боевых системах, используемых США и НАТО, можно задействовать ракеты, способные атаковать цели с дистанции в 300 км.

Также Вашингтон не укомплектовал цифровой системой управления гаубицы M777, переданные на Украину. Впрочем, это как раз пример некачественного вооружения, которое быстро выходит из строя. Из 108 единиц в распоряжении ВСУ сейчас осталось не более 25.

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