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В настоящий момент приоритетными целями российских войск на Донбассе являются Северск и Артемовск, поэтому ВС РФ используют оперативную паузу для перегруппировки сил и подготовки наступления на эти стратегически важные населенные пункты. Военный эксперт Владимир Евсеев уверен, что установление контроля над ними не займет много времени.

Он пояснил, что и Северск, и Артемовск расположены в низине. Это существенно ограничивает возможности украинских войск для обороны городов, поэтому ВС РФ имеют все шансы выдавить националистов в минимальные сроки. Впрочем, на территории ДНР имеются и другие города, установление контроля над которыми потребует значительных усилий.

По мнению Евсеева, важными задачами остаются освобождение Угледара и Новолуганской, которые остались в тылу российских войск. В последнем населенном пункте находится ТЭЦ, являющаяся самой крупной в Европе.

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