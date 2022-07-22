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Российские ВС станут применять в спецоперации на Украине все больше совершенно новых видов вооружения. Уже сейчас на поле боя замечены реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» с системой спутникового наведения, но это только начало, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

В интервью сайту “Украина.ру” он напомнил приказ министра обороны Сергея Шойгу сделать приоритетными целями западное вооружение, для чего потребуется гораздо больше высокоточных и дальнобойных систем. Поэтому ВС РФ будут гораздо чаще задействовать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал», а также сверхзвуковые боезаряды, применяемые на подводных лодках и кораблях Черноморского флота.

Для уничтожения дронов, которые Киев задействует для разведки и корректировки артиллерийского огня, будут шире применяться комплексы радиоэлектронной борьбы и лазерные системы. Кроме того, стоит ожидать увеличения числа используемых на Украине оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

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