Российские войска, которые были задействованы в освобождении Лисичанска, будут перегруппированы для защиты Северска или отправлены на временный отдых. Об этом сообщил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру.

ЛНР находится под контролем российских военных, регион полностью освобожден от националистов. Теперь курс будет взят на освобождение Славянска и Краматорска, сейчас там сосредоточено огромное количество хорошо подготовленных группировок ВСУ.

Эксперт отмечает сложность ситуации в том, что продолжаются провокационные атаки ВСУ на Донбассе и приграничных с Россией территориях.

Евсеев отметил, что сейчас ожидается освобождение Северска. Эксперт прокомментировал: «По некоторым данным, туда уже выдвинулись войска, в том числе со стороны ЛНР. В дальнейшем будет выход к Артемовску».

При этом обозреватель убежден, что ни в Северске, ни в Артемовске не должны возникнуть проблемы, так как города находятся в низинах.