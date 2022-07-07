Противник уже панически побежал из Лисичанска, поэтому союзным силам нельзя останавливаться. Они должны гнать националистические подразделения ВСУ, чтобы полностью вычистить от них территорию Донбасса, сообщил в интервью изданию “Украина.ру” военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, наиболее сложным будет освобождение не Славянска и Краматорска, а Авдеевки. Именно этот город ВСУ превратили в мощную крепость, которую практически невозможно взять лобовым штурмом. Поэтому потребуется окружать населенный пункт, полностью перекрывать снабжение националистической группировки боеприпасами и оружием. Только тогда боевики осознают полную бессмысленность сопротивления и будут вынуждены уйти.

Евсеев считает, что на освобождение Донбасса потребуется не меньше месяца, так как практически все города, остающиеся под контролем Киева, хорошо укреплены.

После установления контроля над территориями ЛНР и ДНР российские войска должны заняться Харьковом и Одессой, которые также должны быть освобождены для окончательного решения украинской проблемы. Скорее всего этот процесс затянется до зимы, предположил аналитик.