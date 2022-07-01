Уход российских войск с острова Змеиный означает, что наступление на Одессу временно откладывается. В противном случае ВС РФ не отказывались без этого удобного плацдарма, считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Он отметил, что российские войска всегда могут свободно вернуться на Змеиный, так как украинские боевики не смогут размещать там ни личный состав, ни вооружение. Все это сразу же окажется под прицелом ВС РФ и может быть уничтожено в считанные минуты. Удерживать остров сейчас просто не имело никакого смысла.
По мнению Дандыкина, после окончательной победы российских войск на Донбассе, по итогам которой Киев потеряет не только Лисичанск, но и Славянск и другие города ДНР, ВС РФ перейдут в наступление на Запорожье, Днепропетровск и Харьков. Только потом очередь дойдет до Николаева и Одессы и вот тогда можно будет вернуться на Змеиный и использовать его в качестве дополнительного плацдарма. ВСУ никак не смогут в этом помешать.
Также эксперт назвал еще одну очевидную причину ухода с острова:
«Мы устранили повод для киевских фейков о том, что “костлявая рука голода нависла над миром, потому что русские не пускают зерновозы”. Кстати, таких информационных атак со стороны Киева и без того будет сейчас много на фоне тотальных неудач ВСУ на Донбассе. Так что можно сказать, что мы выбили важный козырь из рук киевских пропагандистов», – цитирует эксперта “Московский комсомолец”.