Уход российских войск с острова Змеиный означает, что наступление на Одессу временно откладывается. В противном случае ВС РФ не отказывались без этого удобного плацдарма, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что российские войска всегда могут свободно вернуться на Змеиный, так как украинские боевики не смогут размещать там ни личный состав, ни вооружение. Все это сразу же окажется под прицелом ВС РФ и может быть уничтожено в считанные минуты. Удерживать остров сейчас просто не имело никакого смысла.

По мнению Дандыкина, после окончательной победы российских войск на Донбассе, по итогам которой Киев потеряет не только Лисичанск, но и Славянск и другие города ДНР, ВС РФ перейдут в наступление на Запорожье, Днепропетровск и Харьков. Только потом очередь дойдет до Николаева и Одессы и вот тогда можно будет вернуться на Змеиный и использовать его в качестве дополнительного плацдарма. ВСУ никак не смогут в этом помешать.

Также эксперт назвал еще одну очевидную причину ухода с острова: