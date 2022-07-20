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Выполняя команды Соединенных Штатов, ВСУ обречены стать смертниками, заявил военный эксперт Борис Рожин. Так он прокомментировал приказ украинского командования максимально ужесточить конфликт.

По мнению аналитика, верхушка ВСУ вряд ли отдала бы такой приказ, так как националистические формирования несут крупные потери. Но Вашингтон требует от нее более активных и жестких действий. В США мало кого интересуют тысячи погибших украинцев, они поставили себе цель ослабить Россию и идут к ней, переступая через трупы солдат ВСУ.

Рожин сравнил украинскую армию с камикадзе, сидящим в автомобиле, доверху набитом взрывчаткой. Если сейчас Киев не одумается, то противостояние может продолжаться до последнего украинца, так как Вашингтон останавливаться точно не собирается. Уже сейчас ВСУ каждый месяц теряют не менее 20 тысяч бойцов. Но дальше потерь будет гораздо больше.

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