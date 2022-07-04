В позиционных боях под Харьковом российские ВС продавливают оборону противника и заставляют его подтягивать новые силы для обороны региона. Благодаря этому союзные силы получают превосходство в боевых действиях на Донбассе, где ВСУ приходится ослаблять защитные порядки.

Военный эксперт Борис Рожин в интервью изданию Ura.ru отметил также, что после возвращения в Харьковскую область российские военные вновь перехватили инициативу. Они отодвигают ВСУ, устанавливают контроль над небольшими населенными пунктами.

Кроме того, благодаря позиционным боям под Харьковом российским ВС удалось практически полностью предотвратить обстрелы приграничных территорий РФ. Боевики ВСУ сосредоточены на обороне, поэтому им стало совсем не до ударов по России.