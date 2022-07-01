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Российские ВС полностью перестали проводить глубокие прорывы обороны противника. Они просто перемалывают ее артиллерийскими ударами и атаками с воздуха, что позволяет добиваться результата при минимальных потерях, рассказал военный эксперт Борис Рожин.

В интервью изданию «Украина.ру» он пояснил, что такая тактика применялась во время установления контроля над Попасной. Со временем ВС РФ усовершенствовали ее, что позволило относительно быстро войти в Красный Лиман и Северодонецк.

Если в первые недели ключевой целью были именно глубокие прорывы, то сейчас задача заключается в ликвидации как можно большего количества украинских националистов. Она успешно выполняется и дает свои плоды, подвел итог эксперт.

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